Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Serhat Y.’nin idaresindeki ticari araç süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp cadde üstündeki bir iş yerinin demir parmaklıklı kapısına çarptı.

Savrulan araç aynı istikamette ilerleyen, Mehmet Y. idaresindeki otomobile vurarak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle Serhat Y.’nin kullandığı ticari araç ortadan ikiye bölünürken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.’yi ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör'e müdahale etti.

Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Barış Üngör ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan Serhat Y.’nin durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.