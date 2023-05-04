Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 04.05.2023 08:27

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü

Bursa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce bir iş yerinin demir kapısına, ardından önündeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü
[Fotograf: DHA]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Serhat Y.’nin idaresindeki ticari araç süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp cadde üstündeki bir iş yerinin demir parmaklıklı kapısına çarptı.

Savrulan araç aynı istikamette ilerleyen, Mehmet Y. idaresindeki otomobile vurarak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle Serhat Y.’nin kullandığı ticari araç ortadan ikiye bölünürken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.’yi ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör'e müdahale etti.

Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Barış Üngör ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan Serhat Y.’nin durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:29
İstanbul'da terör operasyonu: 6 tutuklama
09:28
Bazı seçim yasakları başladı
09:23
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor
09:14
ABD'li siyasetçilerden, Beyaz Saray'a alınmayan Müslüman belediye başkanına destek
09:13
Biden hakkında yabancı biriyle para alışverişine dair belge olduğu iddiası
09:11
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan mesajı
Diyarbakır'da geleneksel otlarla yapılan yemekler yarıştı
Diyarbakır'da geleneksel otlarla yapılan yemekler yarıştı
FOTO FOKUS
Kadıköy'de istek parça cinayeti
Kadıköy'de istek parça cinayeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ