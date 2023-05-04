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Türkiye
DHA 04.05.2023 06:29

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Kartal'da mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 04.00 sıralarında Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan ve mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerinin kapılarının kapalı olması nedeniyle içeri girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, sokaklardan uzattıkları merdiven araçları ile yangına müdahale etti.

Yangın bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alındı.

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