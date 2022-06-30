Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, test sürüşlerinin mayıs ayından itibaren gerçekleştirildiği, 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattı, T1 hattı ile entegre edilip Heykel-Terminal güzergahında raylarla birbirine bağlandı.

İstasyon isimleri Kent Meydanı, Genç Osman, Beşyol, Fatih-Altınova, Bölge Adliye-Müftülük, Otokop-Orman Bölge, BUTTİM, Panayır, Yeniceabat, Meslek Yüksek Okulu ve Terminal olarak belirlenen hattın açılışı öncesinde durak tabelaları, peyzaj çalışmaları ve kart sistemlerine ilişkin son hazırlıklar yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Açılışın bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak olması, mutluluğumuzu ikiye katladı. ​​​​​​​Bursa'daki raylı sistem hattı 47 kilometreydi. Bu hat ile 56,5 kilometreye çıktı. Yine Emek Şehir Hastanesi hat inşaatı devam ediyor. Görükle hattı ile ilgili çalışmamız olacak. Modern ulaşım sistemini tüm Bursa'ya yaymış olacağız. Hattımızın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu hattı sadece terminale değil aynı zamanda BUTTİM'e, GUHEM'e, fuar alanına, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezimize, müftülük, emniyet ve adliye sarayına gitmek isteyen herkes çok rahatlıkla kullanabilecek. İnşallah açılışın ardından, halkımız bu güzergahta da konforlu ulaşımla buluşmuş olacak."