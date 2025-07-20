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Türkiye
AA 20.07.2025 03:27

Bursa'da kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Bursa'da kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Yiğitler Mahallesi Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Mahmut H. idaresindeki cip ile Muhammet S. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, karşı şeride geçip sanayi sitesinin duvarına çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Mahmut H. ile yanında bulunan Hediye H. ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Nadiye A, Ayşegül A, Miray A, Nuriye Y, Büşra P. ve 2 yaşındaki Almira P. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da kaza: 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Polis ekipleri kazanın olduğu kavşakta bir süre trafiği kontrollü sağladı.

Öte yandan kazada yaralanan 2 yaşındaki Almira P'yi sakinleştirmek için, bir yakınının ambulans önünde ninni söylemesi de görüntülere yansıdı.

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