Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da işçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol idaresindeki midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkiinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Araçta sıkışanların yardımına itfaiye yetişti
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler yaşamını yitirdi.
Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: trafik Kazası itfaiye elektrik direği bursaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:21
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