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Türkiye
DHA 14.02.2024 09:38

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi’nde, S.U. idaresindeki otomobil, ara sokaktan yola çıkan Y.V. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durdu.

Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Bursa Trafik Kazası
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