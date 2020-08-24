Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da hurda deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir hurda deposunda yangın çıktı.
Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunun bahçe kısmında bulunan atıklar henüz bilinmeyen bir nedenden tutuştu.
Depodan çıkan alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
Etiketler: bursa osmangazi hurda deposu yangınSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 17:49
Sıradaki Haber
Giresun'da 350 konutun inşası için çalışmalar başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz