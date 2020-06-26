Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurum, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: hasar tespit çalışmaları Bursa selSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 13:20
Son Haberler
- 14:03
- 13:52
- 13:45
- 13:48
- 13:22
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz