İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "3 Aşamalı Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

398 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında 3 bin 933 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bazı suçlardan aranan 13 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Ayrıca, 310 servis aracı kontrol edilerek, bunlardan 38'inin sürücülerine toplam 92 bin 987 lira cezai işlem uygulandı. 14 servis aracı ise trafikten menedildi.