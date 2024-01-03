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Türkiye
DHA 03.01.2024 05:50

Bursa'da 4 katlı binada yangın

Bursa'da 4 katlı binanın bodrum katındaki çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da 4 katlı binada yangın

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Çınar Sokak üzerindeki 4 katlı binada çıktı.

Bodrum kattan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da 4 katlı binada yangın

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının plastik malzemelerden çıktığı belirlenirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangın sonrası bodrum kat kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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