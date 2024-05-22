Bursa Belediyesi'ne tartışmalı atama

Belediyede akrabalarına çeşitli görevler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, son olarak eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadı.

Atama, belediyenin resmi internet sitesinde de yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ki bir diğer tanıdık ataması ise Kültür ve Sosyal İşler ve Dış İlişkiler Daire başkanlıklarında yaşandı. Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı, CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız ise Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak resmen atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu konuda tavizimiz" yok açıklamasına rağmen, Bozbey'in meclis toplantısında yaptığı atamaları savunması dikkati çekti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey göreve geldiğinde, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı. Tepkilerin ardından yeğenini görevden almıştı.