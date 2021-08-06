Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Tefenni ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Alan Yaylası mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevlere müdahale için bölgeye ekipler yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: Burdur Orman Yangını
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