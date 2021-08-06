Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boşandığı eşini kızının yanında bıçaklayarak öldürdü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı eski eşi tarafından minibüste kızının yanında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kadına şiddetin adresi bu kez Tekirdağ oldu. Yaklaşık bir yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Senem Barik, gece iş çıkışı Çınarlı Mahallesi Köprübaşı mevkisinde evine gitmek için 16 yaşındaki kızıyla minibüse bindi.
Senem Barik'i takip eden İ.B. de aynı minibüse binerek boşandığı eşiyle barışmak istedi.
Şüpheli, barışma teklifini kabul etmeyen Barik'i bıçakladı. Minibüstekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Barik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli İ.B. olayda kullandığı bıçakla emniyete giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.B, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: Kadına Şiddet
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