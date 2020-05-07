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Burdur'da mantar zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Burdur'da mantar yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Büğdüz köyünde topladıkları mantardan yapılan yemeği yiyen Faden, Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı.
Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 4 kişi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Faden Bozdemir yoğun bakıma alınırken, Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir'in tedavilerinin dahiliye servisinde sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Burdur Mantar zehirlenmesi Büğdüz köyüSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 02:46
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