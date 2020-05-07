Merkeze bağlı Büğdüz köyünde topladıkları mantardan yapılan yemeği yiyen Faden, Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı.

Aile üyelerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 4 kişi Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Faden Bozdemir yoğun bakıma alınırken, Keziban, Aysel ve Mehmet Bozdemir'in tedavilerinin dahiliye servisinde sürdüğü öğrenildi.