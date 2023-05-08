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Türkiye
TRT Haber 08.05.2023 07:36

Bu hafta hava nasıl olacak?

Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisine girecek. Yarından itibaren yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel baskınları ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji, tüm yurtta yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini açıkladı.

Çarşamba, perşembe ve cuma aralıklarla sağanak yağış etkili olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, batı ve doğu Karadeniz için sel uyarısı yapıldı.

Mevsim normallerinde seyredecek sıcaklık yağış görülen merkezlerde düşecek.
İç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 6 derece azalması bekleniyor.

Deprem bölgesinde de yağışlar etkili olacak. Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’da yer yer yağış görülecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Peki, 3 büyük ilde hava durumu nasıl olacak? Ankara’da aralıklarla yağış bekleniyor. Sıcaklık 19-20 derece hissedilecek. İstanbul’da salı günü yağış görülecek. Termometreler en yüksek 19, en düşük 15 dereceyi gösterecek.

İzmir’de yağış beklenmiyor, sıcaklık 24 derece civarında.  

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