Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.05.2023 06:27

Nevşehir'de trafik kazası: 1 asker şehit oldu

Nevşehir'de mesaisinin ardından birliğinden yaya olarak ayrılan jandarma personeli, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit oldu.

Nevşehir'de trafik kazası: 1 asker şehit oldu
[Fotograf: AA]

Nevşehir'deki, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Oğuzhan Kabayel görevini tamamlayarak evine gitmek için birliğinden ayrıldı.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki JAKEM yerleşkesinden yolun karşısına geçmek isteyen Kabayal'e otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabayel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından çevrede inceleme yapan polis, aracı Güzelyurt Mahallesi Mercan Sokak'ta terk edilmiş halde bulurken, otomobilin sürücüsü olduğunu beyan eden 17 yaşındaki D.A.K, polise teslim oldu.

Hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Becel, "JAKEM'de görevli jandarma personeli görevini tamamlayıp evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek için davrandığı esnada trafik kazası yaşadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saat 23.00 civarında şehit oldu. Araç ilk etap sürücüsüz halde bulundu. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 yılı Nevşehir doğumlu kişi polise teslim oldu. Acımız büyük." dedi.

ETİKETLER
Nevşehir Trafik Kazası Şehit
Sıradaki Haber
Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükseldi: Batman Çayı'nda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:32
ABD'de yapay zekayı Beyaz Saray'dan Harris yönetecek
06:25
Roscosmos'un eski başkanı: Apollo 11'in Ay'a indiğinden şüphe duyuyorum
06:16
Hindistan'da turist teknesi alabora oldu: En az 21 ölü
06:14
Baraj kapakları açıldı, su seviyesi yükseldi: Batman Çayı'nda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
06:12
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi
06:08
Hollanda'da PKK provokasyonu: Sandık müşahitlerine saldırı
Meta patronu Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu
Meta patronu Zuckerberg jiu-jitsu şampiyonu oldu
FOTO FOKUS
Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ