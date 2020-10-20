Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Brezilya'dan Mersin'e gelen gemide dev uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin Uluslararası Limanı'na Brezilya'dan gelen bir gemideki konteynerde 220 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dev bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.
Ekipler, Brezilya'dan gelen gemideki kağıt yüklü konteynerlerde arama yaptı. Aramada, A4 kağıt ambalajları arasına gizlenmiş 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Uyuşturucu Son DakikaSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 21:46
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