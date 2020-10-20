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Aydın'da sahte içki zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da sahte içki zehirlenmesinden tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden 7'nci ölüm gerçekleşti.
Kuşadası ilçesi Karova Mahallesi'nde 56 yaşındaki Hasan Topal, rahatsızlanınca Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Topal, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Topal'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki kaynaklı ölen kişi sayısı 7'ye çıktı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçkiSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 20:42
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