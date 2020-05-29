Bozcaada Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Günel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çavuş üzümünün gelecek nesillere aktarılması ve adadaki varlığının devam ettirilmesi için Türk Marka ve Patent Kurumuna geçen yıl yaptıkları tescil başvurusunun sonuçlandığını söyledi.

"Çavuş üzümünün buraya özgü olduğu ortaya çıktı"

Yapılan inceleme sonucunda Çavuş üzümü için coğrafi işaret onayı verildiğini ifade eden Günel, şöyle konuştu:

"Yapılan tahliller sonucunda Çavuş üzümünün buraya özgü olduğu, adanın iklim ve toprak yapısında yetiştirilebildiği, diğer üzümlerle karşılaştırdıklarında üstün bilimsel değerlere sahip olduğu ortaya çıktı. Üzümümüz artık 'Bozcaada Çavuş üzümü' adı altında coğrafi işaret aldı."

Günel, Çavuş üzümünün geleceğinin sürdürülebilmesi için tanıtımlarının yapılmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.