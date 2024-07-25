Boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini vurdu

Olay, saat 01.30 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Özel (52), boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Özel (21), kayınpederi İbrahim Avcı (56) ve kayınvalidesi Elif Avcı (54) ile görüştü.

Görüşme sırasında çıkan tartışmada Özel, tabanca ile eşi, kayınpederi ve kayınvalidesine ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Özel ve İbrahim Avcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Avcı da kurtarılamadı.

Musa Özel, olayda kullandığı tabanca ile polise teslim oldu. Soruşturma sürüyor.