Bornova Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin, İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili soruşturmada aralarında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü Pervil Koç, Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V. İlyas Aydınalp ve Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Aslıhan Aksoy serbest bırakıldı.

Bu kişilerden sadece Aksoy için yurt dışına çıkış yasağı konuldu.