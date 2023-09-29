Bolu'da tırdan kopan lastik zincirleme trafik kazasına neden oldu

Anadolu Otoyolu'da İstanbul istikametine seyreden, sürücü ve plakası belirlenemeyen tırın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı.

Tır yoluna devam ederken arkasında seyreden bir otomobilin lastiğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

4 otomobil daha birbirlerine çarptı

Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazalarında yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Lastiği koptuğu için kazaya neden olan tır otoyolun Bolu kesiminde durduruldu

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Lastiği koptuğu için kazaya neden olan tırı otoyolun Bolu kesiminde durduruldu

Öte yandan polis ekiplerinin, lastiği koptuğu için kazaya neden olan tırı otoyolun Bolu kesiminde tespit ederek durdurduğu öğrenildi.