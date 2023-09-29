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Türkiye
İHA 29.09.2023 23:06

Sağlık Bakanı Koca: "Van'da hekime şiddet uygulayan 2 kişi gözaltına alındı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da bir hekime şiddet uygulayan 2 zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca: "Van'da hekime şiddet uygulayan 2 kişi gözaltına alındı"
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Van'da Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekimin yaralandığını ifade ederek, şu sözlere yer verdi:

"Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp, şiddete dönüştü. Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan 2 kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” 

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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