İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gerede’de şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Ekipler tarafından araçta yapılan geniş çaplı aramada tarihi eserler ele geçirildi.

Eserler üzerinde yapılan ilk incelemede ele geçirilen kitapların Hz. İsa öncesi döneme ait ilk Tevratlardan olduğu tespit edildi.

Bolu Valiliği’nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Bahse konu kitaplar incelendiğinde, kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice harfleri ile yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı ve muhtemelen Hz.İsa Öncesi döneme ait ilk Tevratlardan olduğu değerlendirilmektedir.” denildi.

Kaynak: TRT Haber/Mutlu Yuca