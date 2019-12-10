Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na avukat gibi girerek cübbeyle duruşmaları gezen 30 yaşındaki D.G.B.’nin iddiaya göre "Bu dava benim için çerez" diyerek güvenini kazandığı kadını 80 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, D.G.B. isimli kadının 30 Mayıs 2019 tarihinde elinde dosyalarla adliyenin B Blok -4. katındaki kapı girişinden adliyeye giriş yapmak istediği, güvenlik görevlisi A.Ç.’ye kendini avukat olarak tanıtıp kimliğinin yanında olmadığını söylediği, güvenlik görevlisinin de şüpheliyi avukat girişinden içeriye aldığı anlatıldı.

"Avukat gibi girip duruşmaları geziyormuş"

Giriş sırasında güvenlik görevlisiyle arkadaş olan şüphelinin avukat olmamasına rağmen adliyeye avukat girişinden giriş yaptığı, adliye içerisinde avukat cübbesi giyerek duruşmaların bulunduğu katlarda gezdiği belirtildi. İddianamede, kardeşinin davası olan müşteki E.A.’nın duruşmalara gelip gittiği sırada tanıştığı güvenlik görevlisi Y.D.’den kendisine bir avukat bulmasını istediği belirtildi. Y.D.’nin de kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli D.G.B.’ye durumu anlattığı, şüphelinin hukuki yardımda bulunabileceğini söylediği kaydedildi.

"Avukat sıfatıyla dilekçeler yazmış"

Müşteki E.A. ile şüpheli D.G.B.’nin ile adliyede görüştüklerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin gerekirse davaya parasız bile bakabileceğini söylediği, bu süreçte müştekiyi telefonla sık sık arayarak adliyeye çağırdığı, adliyede görüştükleri ve şüphelinin adli mercilere hitaben avukat sıfatıyla dilekçeler yazdığı anlatıldı.

"‘Bu dava benim için çerez’ diyerek güven sağlamış"

Şüphelinin müştekiye kardeşini cezaevinden çıkaracağını, istinafta tanıdıkları olduğunu, araya adam sokabileceğini, kardeşini beraat ettirebileceğini, diğer baktığı davalara göre bu davanın çerez olduğunu ve 60 kişiyi bu davadan beraat ettirdiğini söylediği, böylelikle müştekinin güvenini kazandığı vurgulandı.

Yalanını, gerçek avukat ortaya çıkardı

Şüphelinin müştekiden görüştükleri süreç içinde 100 bin lira para aldığı, şüphelinin vaat ettiği şekilde kardeşinin cezaevinden çıkmadığını gören müşteki E.A.’nın bu defa başka bir avukat tuttuğu, bu avukatın D.G.B.’nin avukat olup olmadığı yönünde yaptığı araştırmada, şüphelinin aslında avukat olmadığını tespit ettiği kaydedildi. Müştekinin parasını iade etmesini istemesi üzerine şüphelinin 20 bin lira parasını iade ettiği ancak geri kalanını vermediği belirtildi.

"100 bin lira haksız çıkar sağladı"

Savcılık, şüphelinin kamu görevi olan avukatlık mesleğini yetkisiz üstlenerek, avukatmış gibi davranıp müştekiyi hileli hareketlerle kandırdığını, toplamda 100 bin lira haksız çıkar sağladığını belirtti.

10 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, tutuklu şüpheli D.G.B.’nin “kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

"Sürekli cübbeyle dolaşıyordu"

Dolandırılan E.A. isimli kadın, “Erkek kardeşimin dava dosyası vardı, onun için sürekli adliyeye gidip geliyordum. Dava sonucunda kardeşim ceza aldı. Güvenliklere, ‘iyi bir avukat tanıdığınız var mı?’ diye sordum. Onlar da bana şüpheli şahsı önerdi. Şüpheli şahıs bana kendisini avukat olarak tanıttı. İstinafta tanıdıklarının olduğunu, kardeşimi içeriden çıkarabileceğini söyledi. Ben de buna istinaden ona güvendim. Sürekli cübbeyle dolaşıyordu, çantasında dosyaları vardı. Dosyaları bana gösteriyordu, ‘bak, bunları içeriden çıkarıyorum’ diyordu. Bu şekilde güvenimi kazandı” dedi.

"Her cübbeli gördüklerini avukat zannetmesinler"

Şüphelinin kendisinden 100 bin lira para talep ettiğini söyleyen E.A., “100 bin lira verdim fakat kardeşimin içeriden çıkmadığını gördüm. Sürekli oyalıyordu, ‘şu gün çıkacak, bu gün çıkacak’ diye. Dolandırıldığımı fark ettim. Kardeşimin ceza dosyasına bakan mevcut avukatıma durumu ilettim. Bunun üzerine o da avukat olmadığını anladı. Paramızı geri talep etti. 20 bin lirasını geri gönderdi. Kalanını göndermedi. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Şüpheli şahıs şu anda cezaevinde. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran E.A., “Her cübbeli gördüklerini avukat zannetmesinler, dosyalara güvenmesinler. ‘Orada, burada tanıdığım var’ diyenlere inanmasınlar” diye konuştu.

"Adalet yerini bulacaktır"

Mağdur kadının avukatı Veysel Kesat ise, “Avukat olarak burada bizim vatandaşlarımıza uyarımız, dış görünüşüne, cübbe giymesine, elindeki dava dosyasına bakarak bir kişiyi avukat olarak nitelendirmemeleri, baro levhalarından, internet üzerinden bir kişinin avukat olup olmadığını teyit etmeleri. Yargılama sonucunda da adalet yerini bulacaktır” dedi.

Öte yandan, şüpheli D.G.B.’nin adliye önünde cübbe ve çantasıyla çekindiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Kaynak: İHA