Türkiye
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu10 Aralık 2019 Salı 17:03 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 17:04
Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan E.B'nin ikna çalışmaları sonucu dün Habur Sınır Kapısında teslim olmasının sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA