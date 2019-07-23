Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, D-100 kara yolunda durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca, su matarası ve tası, kemer, çok sayıda sikke ile heykelcikten oluşan 78 parça objeye el konuldu.

Araç sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, el konulan 78 parça objeyi gerekli incelemenin yapılabilmesi için Bolu Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA