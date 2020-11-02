Bolu Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan tedbirler kapsamında nişan, kına gecesi, sünnet düğünü ve asker uğurlamasının yasaklanmasına rağmen, Göynük ilçesi Sünnet köyünde bir evde doğum günü partisi yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu eve baskın yaptı.

Evde bulunan 4 aileden toplam 9 kişiye Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er liradan toplam 28 bin 620 bin lira idari para cezası verildi.

Bolu'da kamu kurum kuruluşlarında HES kodu zorunluluğu

COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği halde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yakalanan 29 kişinin tedavisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'nda tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Bolu Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda zorunlu HES uygulaması başladı.