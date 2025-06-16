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Türkiye
AA 16.06.2025 17:24

Bolu'da ormanlık alanlara giriş yasağı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bolu'daki ormanlık alanlara girişler 01 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandı.

Bolu'da ormanlık alanlara giriş yasağı
[Fotoğraf: Arşiv]

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, orman ve tabiat parklarında yer ateşi yakılmamak kaydıyla saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver gibi ekipmanlarla piknik yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Abant Milli Parkı'nda ise belirtilen saatler arasında sadece piknik tüpü kullanımına izin verileceği aktarılan açıklamada, belirtilen yerler ve saatler dışında ormanlık alanlarda mangal, semaver, barbekü gibi araçların kullanımının yasak olduğu anlatıldı.

Açıklamada ayrıca, ormanlara yakın bölgelerde havai fişek, dilek balonu gibi yangın çıkarabilecek yanıcı maddelerin kullanılmasının da yasak kapsamına alındığı ifade edilerek, il genelindeki tüm ormanlık alanlara girişlerin 01 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların alınan tedbirlere uymaya davet edildiği açıklamada, orman yangınlarının önlenmesinde herkesin sorumluluk taşıdığına işaret edildi.

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