Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Demirhanlar köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgedeki köylerde bulunan ilk müdahale araçları ile yangın söndürme çalışması başlatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Bolu Yangın Orman Yangını İtfaiye
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