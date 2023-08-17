Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.08.2023 20:53

Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.

Bolu'da orman yangını

Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, gün boyu 9 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 16 arazöz ve 130 orman personeli ile farklı kurumlardan çok sayıda personel ve araç müdahale etti.

Havanın kararmasıyla söndürme çalışmaları, gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri ve personeller tarafından sürdürüldü.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Dolayüz köyünde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangınının, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alındığı, yangın alanında soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

ETİKETLER
Bolu Orman Yangını
Sıradaki Haber
İranlı kadın yolcu 30 milyonluk pırlantayı ülkeye sokarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:19
Muş'ta 6 araç birbirine girdi: 3 ölü, 8 yaralı
21:38
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
21:38
Hawaii'deki yangınlarda 'ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı' iddiası
21:31
Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
21:17
Moodys'in kredi notunu yükseltmesi Türkiye'ye yatırımları artırır mı?
20:38
Irak'ta iklim değişikliğinin etkisiyle yer altı suları azalıyor
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
FOTO FOKUS
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ