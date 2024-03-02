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Türkiye
AA 02.03.2024 21:56

Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Bolu'da minibüs devrildi: 19 yaralı

Muhabbet T. idaresindeki minibüs, kayak merkezinden dönüş yolunda Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar Esma T, Semra Y, Muhammet K, Selma Y, Savaş Ö, Muhammet T, Tunç Asker C, Arzu Kibar H, Uğurkan Ö, Seda Ö, Serpil B, Habibe Berna G, Enes D, Zeynep V, Aylin Y, Nalan Y, İlter Y, Coşkun Ö. ve Timur H'nin tedavisi devam ediyor.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

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