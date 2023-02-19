Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da bitişik haldeki 5 ev yandı
Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.
Kesenözü köyünde Türkan Kahraman'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3'ü ahşap 4 eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bolu, Seben ve Nallıhan itfaiyeleri ile Seben Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
5 evin kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Haberler
- 14:18
- 14:20
- 14:09
- 13:55
- 13:49
Sıradaki Haber
Komandoların kurduğu çadır kent, 3200 depremzedeyi ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz