Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 1400 şişe kaçak içki yakalandı
Bolu'da jandarmanın yaptığı operasyonda bir yayla evinde 1400 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı bir yayla evinde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenlenen evde, 1400 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bolu Kaçak İçki
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