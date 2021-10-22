Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Doğu Anadolu Bölgesi'nin 25 Ekim'den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülüyor. Pazartesiden itibaren, bölgede kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren bölgede Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Bölgede hava sıcaklıklarının pazartesiden itibaren hafta ortasına kadar 4 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Kar bekleniyor
Pazartesi ve salı günü beklenen yağışların bölge genelinde karla karışık yağmur, kar ve yer yer de yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Kar Yağışı Meteoroloji
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