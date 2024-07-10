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Türkiye
AA 10.07.2024 15:39

Bolu ve Düzce'de yaz yağmuru yolları göle çevirdi

Bolu ve Düzce'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu ve Düzce'de yaz yağmuru yolları göle çevirdi

Bolu kent merkezinde öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yoğun yağışla kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi'nin boşaldığı görüldü.

Bazı kişiler sağanaktan şemsiye yardımıyla korunmaya çalışırken, bazıları da saçakların altına sığındı.

Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Düzce

Düzce'de kent merkezinin 5 kilometre güneyindeki İstilli, Paşakonağı, Bahçeköy ve Mamure köylerinde de sağanak etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalananların ıslandığı, yollarda su birikintileri oluştuğu, bazı iş yerlerine az miktarda su girdiği görüldü.

Öte yandan İstilli köyünde yağmurdan korunmak için bir ağaca çıkarak mahsur kalan kedi yavrusu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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