Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu ve Düzce'de sis etkili
[Fotograf: AA]
Bolu ve Düzce'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler ulaşımda dikkatli seyrediyor.
D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkisinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.
Kent merkezini de kaplayan sis tabakası nedeniyle sürücüler ulaşımda dikkatli seyrediyor.
Düzce'de ise gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle Bolu Dağı çıkışındaki Kaynaşlı ilçesinde yoğunlaştı.
Sis nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı çıkışı Üçköprü, Doğanlı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.
Etiketler: Bolu Düzce Hava Durumu
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