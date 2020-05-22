Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Bolu Dağı'nda etkili olan sis ve sağanak nedeniyle araçların görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü.
Yoğun sis, kara yolunun Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileri ile Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.
Etiketler: hava durumu bolu hava durumu Bolu DağıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 12:57
Son Haberler
- 13:52
- 13:53
- 13:49
- 13:52
- 13:26
Sıradaki Haber
Evlerinde yangın çıkan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz