Haber Giriş: Kaynak: AA
Evlerinde yangın çıkan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Evlerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen aile fertleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Etiketler: kocaeli darıca bina yangınıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 12:51
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