Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evlerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen aile fertleri, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.