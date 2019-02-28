Bolu Dağı Tüneli kesiminde 2 gündür zaman zaman devam eden yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.
Otoyolun Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik bölümünde, kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta 13 karla mücadele aracıyla kar küreme ve tuzlama çalışmasını yürütüyor.
Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise, güzergahtaki sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: AA