İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Yılmaz ve avukatı katıldı.

Duruşmada, celse arasında sanığın kullandığı Bylock programına dair tespit tutanağı ve dijital materyal raporunun mahkemeye ulaştığı belirtildi.

Son savunmasını yapan sanık Yılmaz hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Yılmaz'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu

Sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştıran heyet, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alındığında pişmanlık gösterir bir tavır sergilemediği, aksine savunmalarındaki tutum ve davranışları ile pişmanlıktan çok atılı eyleme yönelik sebat gösterdiğini belirterek, sanığa verilen cezadan indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanık İsmail Yılmaz davanın bir önceki celsesinde mahkeme heyetine yönelk, ''Sizin için üzülüyorum. Denetlemekten dahi kaçtığınız yüzleşmek istemediğiniz delillerle devam ediyorsunuz. Yargılanacaksınız. O gün yüzleşeceğiz, bakacağınız, yüz bulamayacaksınız. Çocuklarınıza bakamayacaksınız'' diyerek tehditler savurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail Yılmaz'ın örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz 2016'dan sonra meslekten ihraç edildiği, örgütün şifreli programı Bylock kullanıcısı olduğu, sanık hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle şikayetlerin bulunduğu ve hakkında örgüte üye olduğuna dair başka şahısların ifadelerine yer verilmişti.

Sanığın FETÖ elebaşına ait videolarını, konuşmalarını dinlediğine dair bilgisayarında ve cep telefonunda dijital kalıntıların bulunduğu, örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan ''Kimse Yok mu?'' derneğine yardım da ettiği, el konulan harddisk içerisinde örgüt elebaşının videosunun da bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yılmaz'ın FETÖ terör örgüte üye olmaktan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA