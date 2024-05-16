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Türkiye
AA 16.05.2024 05:35

Bolu Dağı'nda dinlenme tesisinde yangın

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan ahşap yapılı bir dinlenme tesisinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Bolu Dağı'nda dinlenme tesisinde yangın

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi Bakacak köyü mevkiinde İbrahim Uygun'a ait tesisin restoran olarak kullanılan bölümünü ısıtmak için kullanılan sobadan yangın çıktı.

Tesis çalışanları, restoranı saran dumanı fark ederek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak tesisin ahşap olması nedeniyle alevler çatı kısmına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Kaynaşlı ilçesi ile Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında restoranın çatı kısmı ile bazı mutfak malzemelerinde maddi hasar meydana geldi.

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