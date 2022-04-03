Bolu Dağı Tüneli'nin yarın trafiğe açılması planlanıyor
Bolu Valisi Ahmet Ümit, dün heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli geçişinin açılması için çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, bir aksilik olmaması halinde yolun yarın gün içinde trafiğe açılacağını duyurdu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Otoyolda ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.
Bolu Dağı Tüneli girişinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan riskinin sürdüğü bölgede her iki yönde de trafiğe izin verilmiyor. Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bölgedeki son durum @trthaber'de. pic.twitter.com/OSq9A0Mbsf— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 3, 2022
"Yolun yarın gün içinde trafiğe açılması planlanıyor"
Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli geçişinin açılmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde sürdüğünü belirterek, "Yeni problemlerin yaşanmaması halinde pazartesi gün içinde yolun trafiğe açılması planlanmaktadır. Sabırlarından dolayı sürücülerimize teşekkür ederiz" sözlerini kullandı.
02.04.2022 günü 19:50’de yaşanan heyelan sebebiyle kapanan Bolu Tüneli geçişinin açılması çalışmaları etkin şekilde sürmektedir.Yeni problemlerin yaşanmaması halinde pazartesi gün içinde yolun trafiğe açılması planlanmaktadır. Sabırlarından dolayı sürücülerimize teşekkür ederiz.— Ahmet Ümit (@valiahmetumit) April 3, 2022
Toprak yığınları temizlendi
Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan meydana gelmişti. Heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırılmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizlemişti.
Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıkmıştı.
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