Bolu Dağı sisle kaplandı: Görüş mesafesi 20 metre

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları konusunda polis ekiplerince uyarıldı.

Öte yandan, Kaynaşlı Kavşağı’ndan Abant Kavşağı’na kadar TEM otoyolunda çalışma yapılmasından kaynaklı Bolu Dağı’nın D-100 geçişinde sürücüler yoğunluk oluşturuyor.