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Türkiye
AA 17.12.2023 23:12

Boğazına yemek kaçan kişi heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Çorum'da soluk borusuna yemek kaçan kişi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki restoranda kızıyla yemek yiyen kişinin nefes borusuna yemek kaçması üzerine kızı, annesinin nefes alamadığını fark ederek müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada aynı restoranda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, yerinden kalkarak ilk müdahaleyi yapmak için kadının yanına gitti.

Bayrak, Heimlich manevrası yöntemiyle müdahale ettiği kadının yeniden nefes almasını sağlayarak hayatını kurtardı. Daha sonra AVM'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının sağlık problemi olmadığı belirlendi.

Olay anı ise restoranın güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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Boğazına yemek kaçan kişi heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Boğazına yemek kaçan kişi heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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