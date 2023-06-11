Boğaçayı Deresi'ndeki renk değişiminin sebebi belli oldu

Dün Boğaçayı Deresi'ndeki suyun çamurlu akması üzerine Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ekiplerce dere havzasındaki çeşitli noktalardan alınan numuneler laboratuvarda analiz edildi.

Yapılan incelemede, Doyran mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu dereye karışan kırmızı toprağın suyun renginde değişikliğe neden olduğu tespit edildi.

Boğaçayı Deresi'nin Konyaaltı Sahili'nden denize döküldüğü bölgede oluşan kahverengiliği kirlilik zannedenler duruma tepki göstermişti.