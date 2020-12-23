Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 02:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da polisten kaçarken kaza yapan 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte polisten kaçarken kaza yapan 2 kişi yaralandı.
COVID-19 önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Burak K, devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Araç, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına çarpıp devrildi.
Kazada makilik alana savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Aykut A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin motor kısmından çıkan dumanlara yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan aracın içerisinde polis ekiplerince açık alkol şişesi de bulundu.
Etiketler: Trafik Kazası Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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