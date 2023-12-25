Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik botlardaki 72 göçmen yakalandı.

Öte yandan, Bodrum açıklarında sahil güvenlik tarafından can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 22 göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.