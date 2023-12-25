Az Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.12.2023 20:43

Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı.

Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik botlardaki 72 göçmen yakalandı.

Öte yandan, Bodrum açıklarında sahil güvenlik tarafından can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 22 göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Nijerya'da köylere saldırılar: 100'den fazla ölü
20:15
Bakan Özhaseki Isparta'da Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu
20:40
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:24
Hamas: İsrail'in "güvenli bölge" söylemi yalandan ibaret
19:14
Letonya, alkollü sürücülerin araçlarını Ukrayna'ya hibe etti
19:09
Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne çıkmaya başladı
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ