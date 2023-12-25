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Türkiye
DHA 25.12.2023 18:22

Antalya'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü çökertildi

Antalya'da düzenlenen “KAFES-24" Operasyonunda "Çukur Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. 43 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü çökertildi

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile toplam 404 personelin katılımıyla 'Çukur Çetesi'ne yönelik Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Antalya Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işlediği belirlenen çeteye yönelik araştırmada, 25 mağdur ile 48 şüpheli belirlendi.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla, şüphelilerin çoğu gözaltına alındı.

Mal varlıklarına el konuldu

Farklı ülkelerden Türkiye'ye 'Hawala' yöntemiyle para transfer edip, suçtan elde edilen gelirleri akladıkları da tespit edilen ve 'Çukur Çetesi' olarak adlandırılan örgütün 2 lider, 12 yönetici, 5 tahsildar, 29 üye olmak üzere toplam 48 şüpheliyle faaliyet gösterdiği ve şüphelilerin bugüne kadar örgütlü olarak işledikleri suçlardan yaklaşık 11 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi.

Örgütün suçtan elde ettiği AVM arazisi, bungalov evlerin bulunduğu tatil sitesi, 185 taşınmaz, 208 araç ile banka hesapları olmak üzere 81 şirkete el koyulduğu, söz konusu şirketlere kayyım ataması yapılacağı öğrenildi. 

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