Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 31.03.2024 10:53

Bodrum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18'i kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Bodrum'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18'i kurtarıldı

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 5’i çocuk 34 göçmen yakalandı.

Diğer olayda ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti.

Fiber karinalı lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 52 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 

ETİKETLER
Muğla Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İstanbul Emniyet Müdürlüğü seçim güvenliği için tam kadro sahada görev yapıyor
11:02
DMM'den 'manipülasyon' uyarısı: Yalnızca resmi kaynakları dikkate alınız
10:48
Köylerinde sandık kurulamayan Kazabatlılar komşu köyde oy kullanıyor
10:49
İtalya’da kayak merkezindeki telesiyejde korku dolu anlar
11:10
Oy kullanmaya kostümlerle gittiler
11:04
Düzce'de muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan ayı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan ayı
FOTO FOKUS
Muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı
Muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ